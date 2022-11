Caso Soumahoro, Striscia la notizia consegna il tapiro a Laura Boldrini

Condividi l'articolo

Da quando è scoppiato il caso delle Coop della famiglia di Aboukabar Soumahoro, Striscia la notizia ha deciso di occuparsi della vicenda per andare a fondo e scoprire cosa ci sia dietro le indiscrezioni che sono uscite negli ultimi giorni. L’inviato Pinuccio si sta occupando della Lega Braccianti e delle segnalazioni di chi ha conosciuto il deputato durante le sue battaglie per i braccianti, rivelando alcuni presunti retroscena sulla sua partecipazione alle battaglie in favore dei braccianti. Ma nel servizio che andrò in onda questa sera nel corso della puntata odierna del telegiornale satirico di Antonio Ricci, Valerio Staffelli consegnerà un tapiro d’oro a Laura Boldrini.

Come altri prima di lei, anche l’ex presidente della Camera dei deputati si smarca dalla vicenda. Va specificato che Aboukabar Soumahoro non è indagato e che le attenzioni della procura si concentrano su sua moglie e sua suocera. Ed è proprio quest’ultima il perno del servizio di Valerio Staffelli. Marie Therese Mukamitsindo, infatti, è stata premiata nel 2018 in occasione della decima edizione del MoneyGram Awards per imprenditori immigrati, premiò come migliore imprenditrice straniera. La donna ora è indagata per truffa aggravata e false fatturazioni. A premiare la suocera di Aboukabar Soumahoro è stata proprio Laura Boldrini, raggiunta da Valerio Staffelli.

“ Io mi sono limitata a consegnare un premio che era stato deciso da una giuria d’onore di cui io non facevo parte “, ha dichiarato l’ex presidente della Camera, smarcandosi dal premio: “ La giuria era composta dai rappresentanti di MoneyGram, delle associazioni degli artigiani, di Confindustria e delle piccole e medie imprese. Il Tapiro d’oro consegnatelo anche alla giuria del premio “. Davanti alle parole di Laura Boldrini, Valerio Staffelli ha punto la deputata chiedendole se avesse premiato senza aver prima verificato, ma l’esponente del Pd ha immediatamente replicato: “ Con una giuria di questo tipo chi non si fida? Penso che avrebbero dovuto fare loro questo lavoro. In quegli anni lì chi ha deciso di darle il premio evidentemente non sapeva nulla. Poi sono emerse queste magagne. Chiaramente oggi nessuna giuria avrebbe fatto questa scelta “.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte