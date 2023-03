Condividi l'articolo

Slitta di almeno un mese ogni decisione sul presunto ruolo di Donald Trump nel pagamento ‘in nero’ alla pornostar Stormy Daniel. Il gran giurì di Manhattan non prevede di esaminare ulteriori prove per il prossimo mese, in gran parte a causa di una pausa precedentemente programmata, secondo Politico, che cita una fonte a conoscenza del dossier.





—

Fonte originale: Leggi ora la fonte