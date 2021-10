Cassazione: assolti per saluto fascista in Cimitero Milano

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 14 OTT – Sono stati assolti dalla

Cassazione, perché il “fatto non sussiste”, i quattro imputati

appartenenti all’associazione parafascista Lealtà e Azione

accusati di aver fatto il saluto ‘romano’ la mattina del 25

aprile del 2016 al Cimitero Maggiore di Milano durante una

commemorazione dei caduti della Repubblica di Salò. Le

motivazioni della decisione – emessa dalla Prima sezione penale

nella tarda serata del 12 ottobre – saranno rese note con la

pubblicazione della sentenza, tra circa un mese. In primo grado

gli imputati sono stati assolti dal giudice che ha applicato la

legge Scelba, previa riqualificazione del fatto, mentre in

appello erano stati condannati a due mesi e 10 giorni di

reclusione tornando ad applicare la legge Mancino come

originariamente contestato dall’accusa. Già in altri casi la

Suprema Corte aveva ritenuto che la legge non punisce “tutte le

manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, ma solo

quelle che possono determinare il pericolo di ricostituzione di

organizzazioni fasciste”, e i gesti e le espressioni “idonei a

provocare adesioni e consensi”. (ANSA).



