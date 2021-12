Castelacci, troppe partite? Fisico giocatori non regge

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 DIC – “L’appello di Guardiola sulla salute

dei calciatori? Questo è un refrain che si ripete, noi come

medici del calcio sono mesi che ripetiamo la stessa cosa. Si

possono fare tutti gli appelli del mondo ma noi vediamo che gli

impegni aumentano sempre di più. Ai microfoni di Radio anch’io

sport, il presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Medici

del Calcio Enrico Castellacci si associa al grido di allarme del

tecnico del City Pep Gurdiola sulla salute dei calciatori.

“Così il fisico dei calciatori non regge e aumentano gli

infortuni. O cambia la mentalità o aumentano le rose ma sappiamo

che gli allenatori fanno giocare sempre i più forti”. Il caso

Udinese-Salernitana non giocata per Covid? “Sono le Asl che

decidono . ricorda l’ex medico della Nazionale di calcio

italiana – se la Asl decide la squadra non si può muovere.

Bisogna darne atto a meno che non ci sia una regolamentazione

nazionale e dei protocolli più logici per evitare questi

teatrini. Bisogna cambiare i protocolli e cambiare tutto”

(ANSA).



