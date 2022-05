Casteldelci. A fuoco intera palazzina delle vacanze

Condividi l'articolo

Vigili del fuoco di Rimini in azione per una palazzina delle vacanze in via le Balze a Casteldelci che ha preso fuoco. La struttura sarebbe composta da una dozzina di unità abitative e molte di loro sono state interessate dall’incendio: nessuna abitazione tuttavia era abitata. Sembra che in alcuni locali fossero in corso dei lavori di ristrutturazione.