Castellitto, la mia ‘Domenica con’ D’Annunzio

(ANSA) – ROMA, 24 OTT – Da D’Annunzio a D’Annunzio: in attesa

di portare sul grande schermo gli ultimi anni del Vate nel film “Il cattivo poeta”, Sergio Castellitto gli dedica tutto il

palinsesto che – domenica 25 ottobre dalle 14.00 alle 24.00 –

Rai Storia gli affida per “Domenica con”, lo spazio curato da

Giovanni Paolo Fontana ed Enrico Salvatori. Tra le sue scelte, a

fine giornata, Castellitto ne propone una che lo riporta al

1982, l’anno in cui fu protagonista del film tratto da Vitaliano

Brancati “La singolare avventura di Francesco Maria”, di Enzo

Muzii: “Ero un ragazzino, un pischello – ricorda – e cominciavo

con quel film il mio cammino cinematografico. È una storia

divertente, appassionante, intelligentissima di questo ragazzo

di provincia in un paesino della Sicilia che nel pieno ‘dannunzismo’ di inizio Novecento cade innamorato della figura

di Gabriele D’Annunzio, fino a travestirsi come lui, a parlare

come lui, innescando in famiglia un conflitto straordinario”.

Un film che Castellitto ha ritrovato “frugando” nelle Teche

Rai e che è anche legato a un momento speciale: “Fu l’anno in

cui l’Italia – ricorda – vinse i campionati del mondo e lo

rivivo con piacere perché durante le riprese furono trasmesse

due partite importantissime, quella con l’Argentina e quella con

il Brasile, e le vincemmo tutte e due. La troupe si fermava.

Francesco Maria si spogliava dei vestiti di scena, vedevamo la

partita e ricominciavamo a girare. Fu un’esperienza molto bella,

molto divertente, che ricordo con grande dolcezza”.

Le altre scelte della giornata “diretta” dall’attore su Rai

Storia rileggono D’Annunzio tra vita pubblica e privata, arte e

politica. Proprio al “politico” è dedicata l’apertura, alle

14.00 con “Passato e Presente”, e poi con il documentario “1919.

Fiume città di vita” sull’impresa e sul sogno del poeta. Alle

15.50 si entra al Vittoriale, la “reggia” dannunziana, con lo

Speciale “L’amante guerriero” di Giordano Bruno Guerri e, subito

dopo, la storia di Carlino Bencini, reduce fiumano, raccontata

da Carlo Lizzani “in Cronache di poveri amanti” con Anna Maria

Ferrero e Marcello Mastroianni. A seguire, “Li chiamavano gli

Atlantici” sulle imprese di Italo Balbo e dei trasvolatori

oceanici.

Non possono mancare le donne ed Eleonora Duse: ed eccole

apparire, alle 19.55, in un documentario dedicato all’universo

femminile del poeta, mentre subito dopo, “Dal Futurismo alla ‘A

vucchella” svela un lato inedito del Vate: quello di compositore

e “pubblicitario”. In prima serata ancora cinema: “Chéri” di

Stephen Frears con Michelle Pfeiffer è un affresco della Belle

époque, l’epoca del sogno e della pacificazione, prima di

chiudere, alle 23.05, con Castellitto nei panni del Francesco

Maria “stregato” dal Vate. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte