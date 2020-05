Castrovilli, ritrovare il pallone mi fa stare meglio

(ANSA) – FIRENZE, 22 MAG – ”Dopo mesi difficili aver ritrovato il pallone mi ha fatto sentire meglio. Quando ho saputo che avremmo ripreso ad allenarci ero sorpreso e felice”.

Lo ha detto Gaetano Castrovilli intervenendo oggi ai microfoni di Radio Bruno. ”Sono motivato e pronto – ha continuato il centrocampista viola, una delle rivelazioni del campionato – l’importante è che ci siano le giuste precauzioni, mi sono preoccupato quando ho saputo del contagio di alcuni miei compagni e ovviamente è stato un sollievo quando ho saputo della loro guarigione, sono stati tutti grandi eroi”. Per lui è pronta la maglia numero 10: ”Quando sento di questa possibilità per il prossimo anno mi emoziono, sarebbe un sogno che si realizza, conosco la storia e l’importanza di questa maglia a Firenze”.

Tra gli obiettivi di Castrovilli c’è anche la casacca azzurra che peraltro ha già indossato in questa stagione, prima che tutto si fermasse per l’emergenza pandemia: ”Ho sentito il ct Mancini, mi ha spiegato come potrebbe svolgersi il programma, è un onore e un sogno per me giocare per l’Italia”. Nel frattempo si impegnerà a crescere sempre di più: ”La prossima stagione voglio riconfermarmi e fare ancora meglio. Sono contento di avere in squadra un campione come Ribéry, per me è un mago.

Quando si è fermato per l’infortunio ci è mancato davvero tanto perché è uno che fa la differenza. Ciò nonostante è una persona umile che ci riempie continuamente di consigli”.

L’attaccante francese in questi giorni è tornato al Centro sportivo dopo il periodo di quarantena e da oggi insieme al resto della squadra ha svolto pur con le dovute precauzioni i primi allenamenti in gruppo, in linea con il nuovo protocollo.

