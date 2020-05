Catena alimentare della Protezione Civile: proseguono le donazioni di imprese e cittadini, il ringraziamento dell’Amministrazione comunale

Prodotti da forno, cozze e vongole, pesce fresco, piadine, frutta, che arricchiscono i menù giornalieri per i più bisognosi in questo momento difficile per l’intera comunità.

“Un afflato generoso e disinteressato se non al bene comune – è il commento dell’assessore alla protezione civile Anna Montini – che ci permette di dare quotidianamente risposte a esigenze primarie dei nostri concittadini. Ed è per questo che, a nome dell’Amministrazione comunale, vogliamo ringraziare pubblicamente questi esempi di generosità. Qualcuno dice che la beneficienza si fa in silenzio, ed è verissimo. Però se non comunicassimo alcunché potrebbe sembrare che non si stia facendo nulla, e forse chi vuole donare non saprebbe come aiutare chi ha bisogno di una mano. Un grazie profondo, quindi, a Bio’s Merenderia di Cervia, per le confezioni di prodotti da forno forniti come grissini, fette biscottate, crackers, biscotti, schiacciatine, pane gastronomico, al Consorzio Mitilicoltori dell’Emilia-Romagna per le cozze, alla Coop lavoratori del Mare per le 25 cassette di pesce, al consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi di Pesaro per le vongole, a Riccione Piadina e Riviera Piada per le confezioni di piadina, all’Istituto per la Famiglia per la tanta frutta, a Golfera per le confezioni di salumi, e, come sempre a Il Melograno per la verdura, all’ipermercato Conad Le Befane; a Il Forno di via Giuliani, a Paolo Piraccini e tutta la sezione Alpini emiliano romagnola, a Dalba dolciumi di Gatteo a mare, a Sanfang Huang (Alessandro) e ai tanti donatori che hanno voluto rimanere nell’ombra. Grazie, infine, ai volontari del gruppo comunale di Protezione Civile per il grande lavoro che stanno facendo.”

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte