Cattolica. 21enne finisce in manette per droga

Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno tratto in arresto P.L. 21 enne di Matera e residente in quel centro. I militari, impegnati in una specifica attività antidroga, procedevano al controllo dell’indagato che, sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di gr. 60,00 di marijuana già predisposta per la cessione a terzi. Lo stupefacente veniva posto in sequestro mentre l’arrestato nella mattinata odierna è stato tradotto presso il Tribunale di Rimini per il rito direttissimo.