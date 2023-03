Cattolica. 39enne di Cattolica perde la vita a Pesaro in drammatico incidente in moto

Condividi l'articolo

Alberto Gregori un harleysta 39enne residente a Cattolica ha perso la vita alle porte di Pesaro, in via Gagarin, poco prima delle 21 quando in sella alla sua Harley Davidson avrebbe perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva. Sbalzato sull’asfalto, il 39enne è andato ad impattare violentemente contro un albero. Sul posto il 118 che nonostante i tentativi di rianimare l’uomo alla fine non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. In via Gagarin, per gli accertamenti di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica, è intervenuta la Municipale.