Cattolica. Angeli in divisa hanno cambiato le sorti di una giornata destinata al dramma

In Italia ci sono dei veri supereroi che indossano divise nere e rosse, a bordo di automobili altrettanto caratteristiche: sono i Carabinieri, la forza dell’ordine nazionale che assicura la sicurezza dei cittadini nel quotidiano. La mamma di una ragazza che sabato scorso ha tentato di suicidarsi gettandosi sotto un treno, ha voluto esprimere la propria riconoscenza a quei due Carabinieri che, grazie alla loro prontezza e tempestività, sono riusciti ad impedire che il tragico gesto diventasse irreparabile. Anche il gesto del ragazzo che ha allertato le forze dell’ordine è stato determinante per salvare la vita della ragazza. La donna racconta di come la figlia soffra di depressione e di disturbi d’ansia, dovuti anche ad un passato di bullismo che l’ha resa diffidente nei confronti delle persone. Dopo il tentato suicidio la ragazza ha rassicurato la madre che non si sarebbe più ripetuto. La prontezza dei Carabinieri, la solidarietà del giovane che ha allertato le forze dell’ordine sono stati gli “angeli” che hanno cambiato le sorti di una giornata destinata al dramma.