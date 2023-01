Cattolica. Arriva anche nella Regina il treno Nightjet

“Apprezziamo la novità del Nightjet annunciata da Öbb. L’opportunità del collegamento ferroviario, anche in giornata, con Monaco di Baviera, Salisburgo e Vienna, amplia l’offerta per la prossima stagione turistica – spiega la Sindaca Franca Foronchi – e si apre al mercato dei paesi di lingua tedesca. L’accoglienza, di cui la Riviera è regina, significa anche mettere in condizione i nostri turisti di raggiungere velocemente le nostre città. In questo senso la messa a sistema del trasporto pubblico del territorio è un passaggio chiave. Puntare sull’aeroporto di Rimini e sul prossimo prolungamento del tracciato del TRC che consentirebbe uno spostamento più rapido verso Cattolica, non solo come meta estiva ma anche quale “porta della Valconca” e dello splendido entroterra che l’abbraccia. Fare sistema in ambito turistico è strategico e grazie a Destinazione Romagna e alla Regione Emilia-Romagna stiamo lavorando per raggiungere appieno questo obiettivo: visitare la Romagna!”