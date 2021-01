Cattolica. Arriva la prima vettura elettrica al Comune. L’Amministrazione acquista una “Volkswagen e-up!

Una nuova automobile a emissioni zero per il Comune di Cattolica. La “new entry” del parco mezzi a disposizione di Palazzo Mancini è una “Volkswagen e-up!”, citycar 100% elettrica, color “tungsten silver” metallizzato. Cinque porte, quattro posti, circa 260 km di autonomia in utilizzo misto ed un’ora per arrivare all’80% della carica da una colonnina pubblica. L’acquisto è avvenuto tramite MePa (il portale del Mercato Elettronico della pubblica amministrazione) ed ha usufruito del contributo statale (art.44 legge 77/2020) per una spesa finale di poco meno di 14mila euro. La consegna dell’auto è avvenuta ieri mattina alla presenza dei rappresentanti della concessionaria Reggini che hanno “passato” le chiavi al Sindaco Mariano Gennari ed alla Dirigente Claudia Rufer.

“Questo è solo un primo passo – ha commentato il Sindaco Mariano Gennari – che indica la direzione da seguire alla ricerca della sostenibilità. Svecchiamo il nostro parco mezzi ma soprattutto diamo il nostro piccolo contributo all’ambiente. Dobbiamo essere i primi a dare l’esempio per la comunità e ci auguriamo che come noi in tanti puntino sulla mobilità elettrica e sugli spostamenti sempre più smart”.

Va ricordato infine, che da parecchio tempo è in atto una partnership tra Reggini e l’Amministrazione Comunale di Cattolica. Da diversi anni, infatti, l’azienda dell’automotive è mobility partner dell’Ente e fornisce a suo carico le vetture che vengono utilizzate dagli amministratori e dal personale dipendente del Comune di Cattolica per gli spostamenti istituzionali e per le necessità legate alle attività lavorative. Lo scorso anno Reggini ha compiuto 70 anni di attività, avviata nel lontano 1950, ed è stato insignita del “Volkswagen Award Italy 2020”, un riconoscimento esclusivo conferito ogni anno alle concessionarie del marchio che si sono distinte come “best performer” per qualità di vendita e grado di soddisfazione dei clienti.