Cattolica. Bandiera blu: entra Gatteo, esce Cattolica

Ben 226 le località che hanno ottenuto le Bandiera Blu nel 2023, 16 in più rispetto allo scorso anno: 17 i nuovi ingressi, 1 il Comune non confermato. Le new entry sono Catanzaro (Calabria); Rocca Imperiale (Calabria); San Mauro Cilento (Campania); Gatteo (Emilia Romagna); Laigueglia (Liguria); Sori (Liguria); Sirmione (Lombardia); Toscano Maderno (Lombardia); Porto San Giorgio (Marche); Termoli (Molise); San Maurizio D’Opaglio (Piemonte); Verbania (Piemonte); Gallipoli (Puglia); Isole Tremiti (Puglia); Leporano (Puglia); Vieste (Puglia); Orbetello (Toscana). Non è stata confermata Cattolica (Emilia Romagna).