Cattolica. Entra in chiesa con lo scooter: condannato a lavori socialmente utili

Era entrato con lo scooter nella chiesa di San Pio a Cattolica filmandosi. I carabinieri della Tenenza della Regina, analizzato il filmato, sono riusciti a risalire al numero di targa del ciclomotore e individuare l’autore. A essere denunciato per offese ad una confessione religiosa, turbamento di funzioni religiose e danneggiamento un 19enne che qualche giorno prima in sella al suo motorino, aveva provato a fare lo stesso a Gabicce ma avendo trovato chiusa la porta la aveva sfondata. Era stato così condannato dal Tribunale di Pesaro a 2 mesi e 10 giorni, pena convertita in una multa da 5.250. Chiesta la messa in prova ora il giovane potrà estinguere il reato facendo lavori socialmente utili.