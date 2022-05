Cattolica. Falso avvocato truffa anziana: “Suo figlio ha avuto incidente”

Condividi l'articolo

Anziana pensionata cattolichina vittima della truffa di un falso avvocato. Quest’ultimo ha telefonato alla donna spiegandole che il figlio alla guida di un furgone aveva causato un incidente con altri tre mezzi coinvolti. Siccome viaggiava senza copertura assicurativa ci sarebbero voluti circa 4mila euro per risolvere tutto. Purtroppo la signora gli ha creduto e ha fatto entrare in casa un complice dell’uomo consegnandogli tutto quello che aveva in casa, circa 300 euro, oltre a un orologio e diversi monili d’oro. Il soggetto ha poi fatto perdere le proprie tracce: la signora si è accorta solo con la successiva telefonata alla nuora di essere stata raggirata.