Cattolica. Grave incidente fra motociclisti: centauro al Bufalini

Sinistro stradale sulla strada statale 16 Adriatica, nel tratto di Cattolica quando alcuni motociclisti sono caduti sulla statale in direzione nord. Ad avere la peggio è stato un motociclista a bordo di una Kawasaki Ninja: i sanitari del 118, giunti sul luogo dell’impatto con ambulanza ed elimedica, gli hanno praticato le prime cure del caso per poi trasportarlo in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena.