Il grande cuore della Regina. A poco più di un mese dall’inizio della guerra in Ucraina, a Cattolica sono arrivati 250 profughi. Lo ha riferito la sindaca Franca Foronchi in consiglio comunale. A Cattolica ci sono 445 residenti ucraini nel territorio comunale, ad oggi sono arrivate 250 tra donne e bambini che hanno raggiunto familiari o parenti in città.