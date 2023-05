Cattolica. Il maltempo ha colpito duramente Cattolica e la Valconca: sotto osservazione Tavollo, Ventena e Conca

Condividi l'articolo

Il maltempo ha colpito duramente Cattolica e la Valconca, mettendo sotto osservazione i fiumi Tavollo, Ventena e Conca che attraversano la valle. Le intense piogge hanno causato disagi nei trasporti, con strade difficilmente percorribili e sottopassi chiusi al traffico, oltre ad un notevole aumento del livello dei fiumi.

A metà giornata, fortunatamente, il maltempo ha dato una tregua e il sole è riuscito ad affacciarsi per un breve periodo, permettendo un ritorno parziale alla normalità, soprattutto a Cattolica.

Come misura precauzionale, le scuole a Cattolica, San Giovanni e nei comuni della Vallata sono rimaste chiuse anche oggi.

A Cattolica sono state registrate numerose criticità fin dalle prime ore del mattino. Palazzo Mancini ha chiuso tutti i sottopassi, riaprendone solo un paio nel corso della giornata. Diverse strade sono state allagate in varie zone della città, con alcune vie che sono state chiuse al traffico. Il laghetto del parco della Pace è straripato, invadendo le aree circostanti e causando la fuoriuscita di pesci e tartarughe.

Il fiume Ventena rappresenta una preoccupazione particolare. Nel tardo mattino, il livello del fiume ha superato i limiti, invadendo una parte del parco vicino al teatro Massari e alcune aree circostanti con orti, garage e capanni. Sono stati riscontrati danni agli impianti sonori e di illuminazione, ma la struttura non è stata danneggiata gravemente. Alcuni ponti e sottopassi sono stati chiusi nel corso della mattina, incluso il ponte su via Veneto, che rappresenta la situazione più critica nel centro di Cattolica. Sono state posizionate sacche di sabbia lungo gli argini per rinforzarli.

Nella Valconca, a Morciano, è stata chiusa via Conca in direzione di Montefiore, e l’accesso alla strada vicinale via Ventena è stato vietato a causa della sua vicinanza al corso d’acqua. Anche qui i fiumi sono monitorati, con particolare attenzione al torrente Ventena. Alcune strade sono state chiuse a Montefiore Conca a causa dell’esondazione del torrente Ventena e di frane. Sulla via Provinciale si sono verificati cedimenti che sono stati prontamente gestiti dal Comune.

La situazione meteorologica continua ad essere monitorata attentamente e si spera in un miglioramento delle condizioni nelle prossime ore.