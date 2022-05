Cattolica. La procura confisca oltre 130mila euro al “mago”

La Guardia di finanza di Rimini, attraverso la procura, ha confiscato i conti correnti del sedicente “mago dell’amore” per un totale di quasi 132mila euro. Il provvedimento fa seguito all’indagine delle Fiamme gialle datata 2017 con cui è stato accertato che il soggetto nelle dichiarazioni dei redditi del 2014 e del 2015 avrebbe evaso imposte per 80.274 euro il primo anno e 51.156 euro quello successivo. Tutto è partito dopo la denuncia per truffa presentata da una signora che per aiutare la figlia a riallacciare la storia d’amore con il fidanzato attraverso consulti telefonici aveva fatto bonifici bancari e ricaricato Postepay per un totale di 63mila euro.