Cattolica. L’ex assessore Filippini attacca la giunta: "Dove sono tutti i paladini del verde?"

Dove sono tutti i paladini del verde? Questa è via verdi e via Costa ma anche in via Sardegna sono stati abbattuti tanti pini marittimi come in altre vie. Via verdi necessitava un ripensamento della viabilità di Cattolica globale prima di fare un semplice rinnovo dei marciapiedi che tra l’altro non abbatte le barriere architettoniche ma questo richiede lungimiranza, visione e capacità. La società appaltata per lo studio sul traffico non la conosco ma comincio ad avere qualche dubbio ma la mancanza di visione dell’amministrazione è un dato di fatto. Inoltre era molto meglio e si anche più coraggioso fare un PUMS un piano della mobilità sostenibile che prevedesse un ripensamento generale con nuovi parcheggi, ZTL, aree pedonali, sensi unici, piste ciclabili, e la tanto sperata circolare elettrica.