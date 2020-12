Si è concluso con la più macabra delle scoperte il viaggio di alcuni passeggeri che quando il treno sui cui viaggiavano si è fermato alla stazione di Cattolica si sono accorti che a bordo c’era un uomo che non si muoveva. E’ così subito scattato l’allarme ma per il 36enne di origine nigeriana non c’è stato nulla da fare. E’ probabilmente deceduto per overdose.