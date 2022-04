Cattolica. Morto schiacciato mentre rubava l’acqua: non si esclude omicidio colposo. Intanto monta l’odio “social”

Condividi l'articolo

Indagini in corso per la tragica morte del 47enne Umberto Sorrentino, rimasto schiacciato lunedì notte, a Cattolica, sotto un pesantissimo bancale di acqua minerale mentre cercava di rubare alcune confezioni dal Conad del centro commerciale Diamante. Le relazioni dei carabinieri cattolichini intervenuti sul posto e quella dell’Ispettorato del Lavoro verranno ora analizzate dal magistrato titolare dell’indagine, chiamato a stabilire se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza e se, eventualmente, si possano configurare responsabilità penali nei confronti di terze persone. Se così fosse, il reato ipotizzato sarebbe quello di omicidio colposo. Per ora comunque non risultano persone iscritte nel registro degli indagati. Intanto stanno suscitando polemiche alcune prese di posizione social che hanno scandito la morte dell’uomo, che vanno dal “te la sei cercata” fino all’odio più becero con affermazioni che ci sentiamo di non reiterare.