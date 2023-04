Segnalati furto e danneggiamento ai danni del bar Eni e l’ufficio della stazione di servizio su via Emilia Romagna a Cattolica. All’arrivo dei proprietari il contenitore con i prodotti alimentari freschi come panini, pizzette era vuoto. Non contento il malvivente ha preso di mira anche i locali usati dal distributore di carburante, spaccando il vetro della porta di ingresso, ma senza entrare nel locale. Il video delle telecamere ha ripreso tutto e le forze dell’ordine sono all’opera.