Cattolica. Si abbassa il mutuo della ricostruzione della scuola Repubblica

Buone notizie in materia di conti pubblici. Palazzo Mancini, infatti, dovrà accendere un mutuo meno oneroso per la realizzazione della nuova scuola Repubblica. Ciò è stato possibile grazie all’aumento del 10% dei fondi governativi e del contributo del Gestore dei Servizi Energetici che ammonta a 1,7 milioni di euro rispetto ai precedenti 900mila euro. Inoltre, il fatto che la scuola sarà ricostruita nello stesso posto, e non in un’area verde, ha contribuito ad ottenere il citato contributo.

Il rendiconto di bilancio 2022, primo bilancio completamente in mano all’Amministrazione Foronchi, è stato approvato con i soli voti della maggioranza durante il consiglio comunale della scorsa settimana.