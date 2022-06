Cattolica. Stupro in spiaggia: “Mi sento segnata a vita”. L’albanese: “Lei voleva”

Segnata a vita. La ventenne del Pesarese aveva deciso di trascorrere il sabato sera in un locale sulla spiaggia di Cattolica, insieme ad alcuni amici. Un ragazzo l’avrebbe invitata fuori dal locale e poi violentata gettandola a terra in un vialetto buio e circondato da cespugli. E quando un amico l’ha raggiunto per difendere la vittima, lo stupratore lo avrebbe colpito con calci e pugni mandandolo in pronto soccorso. Un 22enne albanese è ora accusato di violenza sessuale e lesioni ed è stato arrestato nella casa dello zio, nel Pesarese. La giovane vittima è già stata refertata dal pronto soccorso, riportando lesioni ginecologiche conseguenti all’abuso con una prognosi di 15 giorni. “Mi sento segnata a vita. Non riuscirò più a fidarmi di un ragazzo, anche del più bravo e con le migliori intenzioni. Anche di una persona buonissima, adesso, potrei pensare male” ha raccontato la vittima al suo legale. “Ci siamo messi per terra perché lei voleva, in un posto dove anche altre coppie erano appartate”. La versione dei fatti fornita dal 22enne indicato dalla ragazza come l’autore dello stupro. Domani mattina si terrà l’udienza di convalida dell’arresto.