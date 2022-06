Cattolica. Stupro in spiaggia: lui nega e chiede vengano acquisite immagini telecamere

Confermata di fronte al Gip la versione fornita ai carabinieri da parte del 22enne muratore albanese arrestato perché accusato d’aver stuprato nel parcheggio di una discoteca una 20enne pesarese nella notte tra sabato e domenica scorsa: “Io non ho violentato nessuno”. Il soggetto ha aggiunto di essere conscio che per la giovane sarebbe stata la prima volta e per questo il nostro rapporto non è stato violento”. Molto importanti saranno anche i risultati degli esami degli indumenti della vittima. Lei, infatti, ha verbalizzato di essere riuscita a liberarsi solo dopo che il 22enne ha consumato completamente il rapporto. Lui, invece, nega con fermezza questa circostanza. Un ruolo importante potrebbero poi giocarlo i filmati delle telecamere che il legale vuole chiedere alla direzione del locale che potrebbero aver ripreso il momento in cui i due escono per appartarsi. La giovane, infatti, sostiene di essere stata stretta per i fianchi, afferrata per un braccio e trascinata con forza dietro un cespuglio.