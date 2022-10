Condividi l'articolo

E’ finito nella notte al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità per un incidente avvenuto a Cattolica. Poco dopo l’una l’auto su cui viaggiava si è scontrata con un ostacolo fisso in via Cabral, all’altezza di via Leoncavallo in zona ospedale Cervesi. Non risultano coinvolti altri veicoli. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti.