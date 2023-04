Cattolica. Via tutti i contenitori rifiuti dalle strade

Il comune di Cattolica ha bandito i contenitori dei rifiuti all’esterno delle attività economiche per migliorare il decoro cittadino. L’ordinanza dirigenziale, chiamata invita le attività economiche che non hanno uno spazio privato adeguato a creare delle mini isole ecologiche per i bidoni dell’immondizia. Il vicesindaco e assessore alle attività economiche Alessandro Belluzzi ha spiegato che il comune sta investendo molto nella cura della città e che la presenza di bidoni in bella vista sparsi per Cattolica non è tollerabile. Il provvedimento riguarda tutte le attività economiche della città e, secondo il comune, saranno effettuate verifiche e sanzioni per chi non si metterà in regola. Il comune ha già stilato moduli per richiedere una valutazione degli uffici di Palazzo Mancini, e le attività avranno la possibilità di collocare i bidoni in spazi interni o, se non possibile, di costruire mini-isole ecologiche.

Allo stesso tempo, la passeggiata di ponente mostra già i primi segni di usura. Diverse piastrelle sono cadute a terra e gli elementi di arredo si sono sollevati dalla posa. I cattolichini segnalano anche la mancanza di contenitori dei rifiuti lungo il percorso, con conseguente abbandono di immondizia di vario genere nelle aiuole. Inoltre, sono state segnalate diverse piastrelle rotte nella zona recentemente riqualificata. Gli stessi bagnini avrebbero comunicato all’Amministrazione comunale alcune criticità dell’opera, ad esempio sulla pendenza che deve consentire il corretto deflusso dell’acqua piovana. I lavori di riqualificazione della passeggiata di ponente sono iniziati nel febbraio del 2022. Il primo stralcio dei lavori è stato completato a luglio 2022.