Cavani niente Champions, lascia Psg a fine giugno

Niente ‘Final Eight’ di Champions League ad agosto per Edinson Cavani. L’attaccante uruguayano non ha infatti trovato l’accordo per prolungare di due mesi il contratto con il Paris SG in scadenza a fine giugno, e quindi lascerà il club francese nei tempi previsti inizialmente. La notizia è stata data da RMC che l’ha appresa da fonti societarie, e poi ribadita anche da fonti spagnole.

Proprio nella Liga dovrebbe trasferirsi Cavani, che ha un discorso in piedi con l’Atletico Madrid. Con la maglia del Psg il ‘Matador’ è diventato il maggior goleador di questo club, avendo segnato 200 reti dal 2013 a oggi Intanto sembra che anche il terzino belga Thomas Meunier, altro giocatore del Psg in scadenza, abbia deciso di non andare oltre giugno, mentre non è chiaro il destino di Thiago Silva: il dirigente dei parigini Leonardo ha fatto sapere che non gli rinnoverà il contratto, ma la società vorrebbe che rimanesse fino al termine della Champions. Il brasiliano ex Fluminense e Milan ha offerte da Everton e Fiorentina, oltre che da squadre brasiliane, e sta ancora riflettendo.

