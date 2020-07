Cc arrestati, esclusi legami con ‘ndrine

(ANSA) – MILANO, 29 LUG – Nessun legame con la ‘ndrangheta da

parte dei carabinieri e i pusher arrestati nell’inchiesta della

Procura di Piacenza che la scorsa settimana ha portato al

sequestro della caserma Levante e all’arresto di sei militari.

Dai primi accertamenti della Dda di Milano, alla quale sono

stati trasmessi per competenza gli atti che riguardano il

capitolo sui rifornimenti di hashish e marijuana nel milanese,

non risulta ci sia alcun contatto con le ‘ndrine della Locride.

Anche il deposito di Gaggiano, centro alle porte del capoluogo

lombardo, dove avvenivano gli approvvigionamenti delle droghe

leggere, dagli accertamenti svolti non risulta gestito dalla

criminalità organizzata calabrese.

L’indagine della Dda milanese è stata affidata al pm Stefano

Ammendola dopo che qualche settimana fa il procuratore di

Piacenza Grazia Pradella, in base ad alcune intercettazioni e a

una informativa della Gdf, aveva trasmesso gli atti. (ANSA).



