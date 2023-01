Cdm: Kristoffersen vince slalom di Wengen, Sala ottavo

Condividi l'articolo

Il norvegese Henrik Kristoffersen si è imposto nello slalom speciale di Wengen, conquistando la sua 30/a vittoria in coppa, seconda stagionale e terza sulla pista elvetica dopo il 2016 ed il 2017. Con il tempo totale di 1.51.18, ha preceduto lo svizzero Loic Meillard (1.51.38) e l’altro norvegese Lucas Braathen (1.51.67). Per l’Italia il migliore è stato ancora una volta il lombardo Tommaso Sala, ottavo in 1.53.63 nonostante un mal di schiena che lo tormenta da tempo.

In una gara tormentata e molto difficile, con una seconda manche dominata da un improvviso abbassamento delle temperature di una decina di gradi con annessa forte nevicata, può essere considerato beneaugurante il decimo posto in 1.54.19 di un ritrovato Alex Vinatzer, mentre Simon Maurberger ha chiuso 20/o e Giuliano Razzoli 26/o.

La prossima tappa di coppa del mondo uomini è in Austria, a Kitzbuehel, nel tempio dello sci, con due discese venerdì e sabato sulla mitica Streif ed uno speciale domenica.



