Cdm nomina Zuccatelli commissario sanità Calabria

(ANSA) – CATANZARO, 07 NOV – E’ Giuseppe Zuccatelli il nome

indicato in Consiglio dei ministri per il ruolo di nuovo

commissario per la Sanità in Calabria. “E’ persona di grande

competenza e capacità operativa”, sottolinea il ministro per il

Sud Peppe Provenzano. “Avrà tutto il sostegno per l’emergenza e

oltre, dando pari dignità ai cittadini, recuperando ritardi e

diritti perduti”.

“Guardi, sono risultato positivo e sto finendo la quarantena,

ci sentiamo nei prossimi giorni” sono le uniche parole di

Zuccatelli, contattato dall’ANSA. Zuccatelli subentra al gen.

Saverio Cotticelli, che ha abbandonato l’incarico per le

polemiche successive alla sua intervista da cui è emerso che non

sapeva che toccava a lui predisporre il piano anti Covid in

Calabria.

Zuccatelli, 76 anni, di Cesana, è attualmente il commissario

straordinario dell’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di

Catanzaro e del Policlinico universitario Mater Domini, sempre

nel capoluogo calabrese. In passato é stato anche presidente

dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari

regionali ed è in Calabria dal dicembre dello scorso anno.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte