Cdm Sci: Kilde vince superG Val Gardena, Paris sesto

Il norvegese Aleksander Kilde – 29 anni, terzo successo stagionale e 9/o in carriera – ha vinto in 1’25.91 il superG di cdm di Val Gardena.

Alle sue spalle gli austriaci Matthias Mayer in 1’26.13 e Vincent Kriechmayr, campione del mondo in carica, in 1’26.18.

Miglior azzurro è Dominik Paris con un buon 6/o tempo a dimostrazione che sta entrando in forma in vista delle sue amate gare di fine anno a Bormio dove ha già vinto a ripetizione. Per l’Italia ci sono poi più indietro Guglielmo Bosca (21/o), Mattia Casse (23/o), Christof Innerhofer (28/o), Matteo Marsaglia (33/o), Emanuele Buzzi (46/o) e l’esordiente in coppa Matteo Franzoso (50/o). Domani va in scena la discesa con Kilde, che l’hanno scorso fece doppietta vincendo le due gare in programma in val Gardena, dato come vincitore annunciato.



