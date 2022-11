C’è un po’ di Italia in Camerun-Panama, finisce 1-1

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 NOV – E’ finita con un gol per parte

l’amichevole che, sul terreno del Mohammed Bin Zayed Stadium di

Abu Dhabi, metteva di fronte il Camerun – che si prepara

all’esordio ai Mondiali in Qatar (appuntamento il 24 prossimo

contro la Svizzera, alle ore 11 italiane) – e la Nazionale di

Panama. Nella formazione africana fra i pali è stato schierato

l’interista Onana, davanti a lui Hongla del Verona e Anguissa

del Napoli, che ha confezionato l’assist per il gol del

momentaneo vantaggio firmato da Choupo-Moting del Bayern Monaco;

per i panamensi ha pareggiato il giocatore dell’Anderlecht,

Murillo. Nel secondo tempo è stato schierato anche Ebosse, che

in Italia gioca con la maglia dell’Udinese. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte