Cecilia Bartoli alla Sagra Musicale Malatestiana di Rimini

(ANSA) – RIMINI, 15 NOV – Cecilia Bartoli torna sul

palcoscenico del Teatro Galli di Rimini il 17 novembre alle 21

confermando quel sodalizio con la citta? e il suo pubblico nato

nella storica serata della riapertura del teatro, il 28 ottobre

del 2018. Anche in questa occasione, il mezzosoprano romano, ma

con origini riminesi, sarà accompagnata da Les Musiciens du

Prince di Monaco con la bacchetta di Gianluca Capuano, una

formazione fondata dalla cantante stessa che raduna alcuni

strumentisti membri di ensemble di musica antica. Questo nuovo

appuntamento della 72esima Sagra Musicale Malatestiana proporrà

un itinerario nella musica vocale e strumentale tra Händel e

altri compositori ispirati dal vertiginoso virtuosismo di

Farinelli, divo dell’opera del Settecento a cui Cecilia Bartoli

rende uno speciale tributo.

Diventata un modello per un’intera generazione di giovani

musicisti, Cecilia Bartoli vanta una tecnica vocale e una

musicalità uniche che assieme alla sua carismatica presenza sul

palcoscenico l’hanno resa il prototipo della cantante lirica

moderna, con una capacita? di combinare arte e pensiero, ricerca

scientifica e passione. La sua carriera internazionale vanta

ormai presenze nei maggiori teatri e rassegne in tutto il mondo:

dal Festival di Salisburgo, al Metropolitan di New York, dal

Covent Garden di Londra al Teatro alla Scala. Nell’ormai lontano

1988 Cecilia Bartoli ha firmato un contratto discografico

esclusivo con Decca: The Vivaldi Album, pubblicato nel 1999,

risultato di un’affascinante ricerca tra partiture praticamente

sconosciute delle opere di Vivaldi, e? stato il primo di una

serie di elaborati concept album, in cui la cantante ha dato

nuova luce a vari temi del periodo barocco e del belcanto. Dal

2012 e? direttrice artistica del Festival di Pentecoste di

Salisburgo, con un contratto prorogato fino al 2026. (ANSA).



—

