Cede cocaina a una sedicenne e la violenta, arrestato

I carabinieri di Ferrara hanno arrestato un pregiudicato di 25 anni con l’accusa di aver violentato una 16enne. Due mesi fa, il 29 luglio, nella zona di via del Lavoro, a Ferrara, dopo aver ceduto della cocaina alla minore, il 25enne, in luogo del pagamento, l’avrebbe costretta a subire alla violenza sessuale. L’uomo. richiedente asilo di nazionalità nigeriana in possesso di permesso di soggiorno, conosciuto nell’ambiente dello spaccio con il soprannome di ‘Bobby’, è stato arrestato in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Ferrara.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte