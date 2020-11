Cela in auto sigarette importate illegalmente, multa 5.000 euro

(ANSA) – BOLOGNA, 15 NOV – Ha definito quei 150 pacchetti di

sigarette con bollo estero che aveva nascosto sulla sua auto

una sorta di scorta in vista del lockdown. Protagonista della

vicenda un cittadino ucraino la cui giustificazione non ha

convinto i Carabinieri di Cattolica che, ieri, lo hanno fermato

nel corso di alcuni controlli anti-Covid nella città romagnola e

poi – sequestrato l’ingente quantitativo di sigarette – sanzionato con verbale di circa 5.100 euro.

Nel veicolo dell’uomo, stipati in vari anfratti, i militari

hanno scovato diverse stecche di sigarette con bollo estero –

per 150 pacchetti di

ogni tipo – provenienti dall’Ucraina e importate illegalmente

sul territorio nazionale. Cosa che ha fatto scattare la sanzione

amministrativa e il sequestro della merce. (ANSA).



