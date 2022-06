Cellulari e droga in carcere a Bologna, cinque arresti

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 01 GIU – Telefoni cellulari, nascosti nei

sacchi dello zucchero, destinati ai detenuti dell’area di

massima sicurezza del carcere di Bologna. La polizia

penitenziaria insieme alla polizia, come riferisce Il Resto del

Carlino, ha portato a termine ieri una operazione per

contrastare il mercato clandestino di droga e telefoni cellulari

alla Dozza.

Cinque le persone arrestate: quattro detenuti, legati a

quanto si apprende a Camorra e ‘Ndrangheta, e anche un 40enne

italiano dipendente di una ditta che ha in gestione il

sopravvitto. Rinvenuti, durante l’accertamento che ha passato al

setaccio anche sezioni dell’alta sicurezza della casa

circondariale, sostanze stupefacenti e tredici telefoni

cellulari. Secondo quanto rivelato falla indagini, a portare in

carcere gli apparecchi sarebbe stato il 40enne che li avrebbe

distribuiti all’interno dei sacchi di zucchero. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte