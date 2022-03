Cementir: utile 2021 +11% a 113,3mln, dividendo sale a 0,18 euro

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 MAR – Cementir Holding (gruppo Caltagirone)

chiude il bilancio 2021 con utile netto di gruppo in crescita

dell’11% a 113,3 milioni di Euro. Il cda, che ha esaminato e

approvato il progetto di bilancio 2021, ha deliberato di

proporre all’assemblea degli azionisti, prevista per il 21

aprile 2022 in un’unica convocazione, la distribuzione di un

dividendo di 0,18 euro, in crescita rispetto ai 0,14 euro

dell’anno precedente.

“Il 2021 ha segnato per Cementir l’anno del record storico di

ricavi e margine operativo lordo nonostante le incertezze

legate alla crisi pandemica, il significativo incremento dei

costi energetici, dei materiali e servizi e la svalutazione

della lira turca”, sottolinea il presidente e a.d. Francesco

Caltagirone Jr, ricordando anche i dati anticipati, per ricavi e

risultato operativo, lo scorso mese in sede di preconsuntivo. E

confermati oggi con l’approvazione del bilancio.

“Il gruppo ha conseguito risultati eccellenti – aggiunge -, con

ricavi in crescita dell’11% e mol su base ricorrente in

crescita del 14%, a dimostrazione della resilienza del proprio

modello di business. La generazione di cassa, che ha raggiunto

circa 120 milioni di euro, ci ha consentito di ridurre l’indebitamento finanziario netto di circa 73 milioni di euro al

netto dell’impatto Ifrs 16, di distribuire 21,9 milioni di euro

di dividendi e di investire 24,8 milioni di euro per l’acquisto

di azioni proprie”. (ANSA).



