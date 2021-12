Centenario di Verga, tanti eventi e il premio alla carriera a Domingo

Condividi l'articolo

E’ stata presentata la “Manifestazione ufficiale Giovanni Verga 2022” dedicato al Centenario dello scrittore, considerato il più autorevole esponente del Verismo.

L’iniziativa, prodotta dalla Dreamworld Pictures e Festival Verghiano e sotto la Direzione Artistica del regista Lorenzo Muscoso , originario di Vizzini – come l’autore – , porterà in auge l’universo verghiano attraverso una serie di attività articolate tra spettacoli teatrali, musicali, rassegne filmiche, itinerari con FAI , incontri culturali che si realizzeranno lungo il 2022 e che continueranno anche per il 2023.

Culmine delle celebrazioni sarà l’assegnazione del Premio Verga al Maestro Plácido Domingo, straordinario interprete di Turiddu nel film-opera “Cavalleria rusticana” di Franco Zeffirelli, che giunge a 40 anni esatti dalla famosa trasposizione. Evento che annuncia anche importanti novità e sotto la regia di Muscoso : sul fronte teatrale, vi sarà la pièce incentrata sulla figura dello scrittore e sul suo vissuto nel suo paese natale; per l’ambito musicale vi saranno messe in scena dell’Opera Lirica della Cavalleria Rusticana in varie luoghi, e infine, per il cinema e tv, la produzione del Remake del Duello Rusticano e la biografia del Romanziere. Costituita anche una una rete culturale che riunisce Città, Enti e Università italiane ed Europee, dalla Sicilia, con città da Palermo, Vizzini, Catania, Ragusa al resto d’Italia, con Centri come Irsina, Montalbano Jonico, Matera, Roma, e Milano. Presente anche Parigi, che appartiene al trascorso di Giovanni Verga sia nei legami con Emile Zola sia come luogo del suo esordio teatrale fuori dai confini nazionali, e inoltre, le due città della Cultura, Procida 2022 e Timisoara 2023. Collaborazioni anche con Vigevano nell’omaggio al talento di Eleonora Duse, prima storica attrice del dramma rusticano, e con l’intervento del Comitato Mascagni, una reunion simbolica tra l’Autore Siciliano e il Maestro Livornese. Alla Cerimonia, moderata dall’attrice Greta D’Antonio, sono intervenuti tra i tanti il Maestro Domingo con un videomessaggio, Marco Sinatra (Ex Sindaco Vizzini Promotore Verga), Giovanni Laudani (Direttore Casa Verga), Leoluca Orlando (Sindaco Città di Palermo).



