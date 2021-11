Centenario nascita Francesco Rosi, omaggio a Capri, Hollywood

Condividi l'articolo









E’ dedicata a Francesco Rosi, nell’anno del centenario , la 26esima edizione di Capri, Hollywood- The International Film festival. Al maestro del cinema dell’impegno civile , autore di capolavori come ‘Salvatore Giuliano’, ‘Le mani sulla città’, che nacque a Napoli il 15 novembre del 1922, sarà reso omaggio, in collaborazione con Pegaso Università Telematica, nella serata finale del 3 gennaio con la consegna del Legend Award alla figlia Carolina Rosi, attrice e produttrice, regista con Didi Gnocchi del documentario ‘Citizen Rosi’.

”E’ importante che l’Italia ricordi al mondo, e sopratutto ai giovani, la grandezza di un autore come Francesco Rosi, porteremo la testimonianza di tanti artisti anche internazionali che lo hanno conosciuto, amato e per i quali è fonte di ispirazione. Siamo onorati come Istituto Capri nel mondo di organizzare questo doveroso tributo” annuncia Franco Nero membro del board del festival insieme a Marina Cicogna, Tony Renis i premi Oscar Bille August, Alessandro Bertolazzi, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Bobby Moresco e Nick Vallelonga. Presidente dell’edizione 21-22 di Capri,Hollywood è il direttore del Teatro di Napoli Roberto Andò, già autore del documentario ‘Il cineasta e il labirinto’ dedicato proprio al grande regista napoletano Leone d’oro alla Carriera e Orso speciale a Berlino.

Tra i film di Rosi, al quale sarà dedicata una retrospettiva, oltre ‘Mani sulla città’ ( Leone d’oro a Venezia), anche ‘ La sfida’, ‘I magliari’, ‘Uomini contro’, ‘Il caso Mattei’ (Palma d’oro a Cannes), ‘Lucky Luciano’, ‘Cadaveri eccellenti’, ‘Tre fratelli’ (nominato all’Oscar), ‘Cristo si è fermato a Eboli’, ‘La tregua’.

Il festival promosso col sostegno della DG del MiC e della Regione Campania, con il patrocinio della Croce Rossa Italiana e la partecipazione di Givova e Freccia Rossa, si svolgerà dal 26 dicembre tra l’Isola Azzurra e diverse località turistiche campane. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte