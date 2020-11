Centrodestra ora vola Forza Italia è in crescita. Ecco chi è in discesa

Tra i tanti sondaggi settimanali sfornati quasi ogni giorno dai vari istituti demoscopici italiani, c’è forse un sondaggio che rappresenta la miglior cartina di tornasole possibile circa le intenzioni di voto della popolazione italiana. E questo sondaggio, che poi sondaggio vero e proprio non è, è la cosiddetta Supermedia di Agi e YouTrend, che mette insieme i numeri raccolti dai report e fa, appunto, la media.

Cosa racconta questa settimana il sondaggione? Presto detto: la Lega continua a perdere consenso, calando sotto la soglia del 24%. In calo anche il Partito Democratico, ma le perdite dei dem sono più contenute (0,2% in meno rispetto al -0,6% del Carroccio). Bene Forza Italia, che aumenta i propri favori di quattro decimi di punto, mentre rimane stabile il Movimento 5 Stelle. In positivo anche Fratelli d’Italia: +0,1%

Entriamo nello specifico della Supermedia, passando in rassegna i volumi elettorali delle liste. In cima alle preferenze, nonostante il trend negativo, c’è sempre la Lega: il partito guidato da Matteo Salvini si attesta al 23,4% dei consensi. Tre punti percentuali più sotto ecco il Partito Democratico di Nicola Zingaretti; per i dem non è un momento facile, ma tutto sommato il Pd tiene botta e si mantiene sopra la soglia del 20%, venendo fotografato al 20,4% delle preferenze.

Terza forza politica del Belpaese si conferma essere Fratelli d’Italia. La formazione di Giorgia Meloni continua a macinare consenso, mantenendosi sopra al 16%: il sondaggione registra FdI al 16,1%. Un punto percentuale più indietro c’è invece il Movimento 5 Stelle, che si mantiene stabile rispetto alla Supermedia della scorsa settimana.

Bene Forza Italia di Silvio Berlusconi, visto che gli azzurri aumentano il proprio volume elettorale dello 0,4%, arrivando al 7,1% delle intenzioni di voto. Non se la passa invece benissimo Italia Viva di Matteo Renzi: secondo il sondaggio, infatti, il partito dell’ex rottamatore cede due decimi di punto, scendendo sotto al 3% (2,9% per l’esattezza). Stabile al 3,2% troviamo invece Azione di Carlo Calenda (candidato sindaco di Roma) e La Sinistra. Più Europa di Emma Bonino e Benedetto Della Vedova (+0,1%) pesa per il 2,1% dei voti, mentre i Verdi non vanno oltre all’1,5%, cedendo peraltro lo 0,2 in sette giorni.

In ultima battuta, un dato sulle coalizioni: se da un lato la maggioranza giallorossa di governo flette al 42,0% (-0,4%), l’opposizione di centrodestra rimane invece al 47,9% senza alcuna variazione rispetto al precedente sondaggio.