Centrodestra sempre in vetta nei consensi: la conferma dei sondaggi

A quasi un mese esatto dalle elezioni del 25 settembre, con un governo già fatto in tempi record, il centrodestra continua a essere la compagine di maggioranza del Paese. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia insieme godono complessivamente del 43.2%. Sono questi i numeri del sondaggio effettuato da Swg per la consueta rilevazione del lunedì di La7. Non si possono definire intenzioni di voto, visto che le elezioni ci sono appena state, ma questo sondaggio è importante per testare il gradimento degli italiani, anche alla luce della formazione del nuovo esecutivo.

Secondo il sondaggio Swg per La7, Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia hanno il 28.3%. Numeri in crescita rispetto al 25 settembre, segno che gli elettori hanno apprezzato il lavoro che ha portato alla formazione dell’esecutivo di centrodestra guidato dalla prima donna premier. Una dimostrazione in più del valore che gli italiani attribuiscono a Giorgia Meloni e al suo governo, nonostante i continui attacchi e i travasi di bile della sinistra. Il distacco tra Fratelli d’Italia e il Partito democratico è sempre più ampio, stando almeno alle indicazioni Swg, che danno i dem al 17%, a oltre 11 punti percentuali di distanza rispetto al partito di Giorgia Meloni.

Il Movimento 5 stelle si avvicina a Enrico Letta e non è escluso che possa anche superarlo nelle prossime settimane, considerando che ormai a dividerli c’è meno di un punto percentuale, esattamente lo 0.6%, visto che il partito di Giuseppe Conte è stato al 16.4%. La Lega, oggi, è preferita dall’8.6% degli intervistati mentre il ticket del Terzo polo formato da Azione e da Italia viva è stimato all’8.4%. Forza Italia, invece, nel sondaggio Swg viene dato al 6.2%.

Per molti versi, queste sono solo indicazioni sommarie che non hanno una vera efficacia o utilità ma servono comunque a dare il polso della situazione nel Paese, dove la compagine di governo del centrodestra si conferma come la preferita dagli elettori.

