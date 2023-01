Cerruti,’haters? Spero in mondo dove non ci siano più’

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 12 GEN – “E’ una buona notizia. Dopo

quasi sei mesi si è conclusa la denuncia con la polizia postale

che feci ad agosto. Sono contenta che sia andata avanti e sono

contenta che siano riusciti a risalire a 12 nomi” Ai microfoni

del Tg regionale della Liguria l’atleta azzurra di nuoto

sincronizzato Linda Cerruti ha commentato il lavoro della

Polizia postale che ha identificato e denunciato gli autori di

commenti sessisti e offensivi nei suoi confronti in seguito alla

pubblicazione di una fotografia sui social network.

“È giusto così. E’ giusto lanciare il messaggio che anche

queste sono cose denunciabili e che non devono passare

inosservate. Al giorno d’oggi purtroppo sono all’ordine del

giorno sui social network. Però bisogna andare verso un mondo

dove queste cose non succedono nemmeno dietro ad una tastiera”,

ha concluso. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte