Cervia. Studentesse documentano nella chat le molestie del professore

Ha 65 anni il professore di alimentazione originario di Rimini ma residente a Ravenna accusato di molestie dalle studentesse dell’istituto alberghiero di Cervia dove insegnava. Nella chat creata ad hoc dalle ragazze per documentare gli episodi in cui l’uomo, definito ‘il pedofilo’ avrebbe approfittato della sua posizione, anche l’amarezza per non essere state subito credute dalla coordinatrice degli insegnanti. In seguito sarebbero stati gli stessi insegnanti ad aiutare le giovani a scrivere una lettera al preside che ha subito provveduto ad allontanare l’uomo.