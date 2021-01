Non ce l’ha fatta l’operaio 26enne colpito da una pala meccanica mentre lavorava alla discarica di Hera. Immediati i soccorsi e la corsa al Bufalini di Cesena dove purtroppo il ragazzo è deceduto. Le sue condizioni erano apparse subito disperate, trasportato al ‘centro traumi’, non c’è stato per lui nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.