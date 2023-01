Cervo attraversa la strada, morto un automobilista in Valtellina

Condividi l'articolo

(ANSA) – SONDRIO, 05 GEN – Un uomo di 62 anni è morto e una

donna di 51 è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale

avvenuto ieri sera fra due auto sull’ex statale dello Stelvio, a

Cosio Valtellino.

La ricostruzione della dinamica è ora al vaglio della

Polstrada di Sondrio. Non è escluso che all’origine dello

scontro fra le due vetture ci possa essere il tentativo di una

delle due di evitare l’impatto con un cervo, poi trovato morto

dai vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno ai lati della

strada.

Le vetture poste sotto sequestro saranno analizzate dagli

agenti della Polstrada, intervenuti per i rilievi con i

carabinieri che hanno bloccato la strada per consentire le

operazioni di soccorso dei sanitari dell’Areu. (ANSA).



