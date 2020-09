Cesare Battisti trasferito da Oristano a Rossano in Calabria

(ANSA) – CAGLIARI, 14 SET – È stato trasferito nel reparto

Alta Sicurezza AS2 del carcere di Rossano, in Calabria, Cesare

Battisti, l’ex terrorista dei Pac condannato all’ergastolo per 4

omicidi e altri gravi reati. Ha lasciato il penitenziario di

Massama, a Oristano, dove si trovava dal 2017, sabato sera. Ne

dà notizia l’avvocato Gianfranco Sollai, che difende Battisti

con il collega milanese Davide Steccanella. Nei giorni scorsi,

infatti, il Dap ha respinto, col parere conferme della Direzione

nazionale antimafia e antiterorismo, il ricorso dei difensori

per un regime detentivo più mitigato da scontare a Roma o

Milano. Sollai ha anche annunciato che il 23 settembre prossimo

è fissata l’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza di

Cagliari sull’istanza di revoca dell’isolamento.

Con il trasferimento a Rossano, di fatto viene meno il regime di

isolamento, anche se non da subito: Battisti dovrà infatti

restare in quarantena per l’emergenza Covid. “Tuttavia – spiega

l’avvocato Sollai – nel caso in cui il giudice di sorveglianza

di Cagliari dovesse accogliere le nostre richieste, confermando

l’illegittimità dell’isolamento a cui è stato costretto nel

periodo di detenzione in Sardegna, il nostro assistito potrebbe

richiedere e ottenere un risarcimento per il danno subito”.

Negli ultimi giorni di reclusione nel carcere oristanese, l’ex

terrorista era entrato in sciopero della fame per protestare

contro la sua condizione di isolamento e ottenere il

trasferimento in un altro penitenziario. (ANSA).



