La E 45 è chiusa da questa mattina per una nevicata che ha interessato in particolar modo il versante toscano. L’arteria è interrotta da Bagno di Romagna a Sansepolcro. Di conseguenza chi viaggia in direzione di Roma deve uscire a Bagno di Romagna e imboccare la provinciale Tiberina munito di pneumatici da neve o catene.

La chiusura della E 45 si è resa necessaria per l’intraversamento di mezzi pesanti fra Canili e Verghereto, sulla corsia diretta a Ravenna.